Вчера 81K прочитали Мы уже вроде как даже и привыкли к тому, что если Запад устраивает диверсию планетарного масштаба, то обязательно крайней делает Россию.
Новый взрыв в Европе после "Севпотоков" – подлодки РФ уже рядом
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
барину надоедает даже самая верная ...уесоска !!!!
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15 час.
Владимир Самборский
СПГ-то везут кораблями... Если один из них,не дай Бог, СЛУЧАЙНО взорвется, перевозки прекратятся. И тут у Европы наступит полный кайф...
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8 час.
Владимир Самборский
Добавлю : тут кто вперед успеет?
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8 час.
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