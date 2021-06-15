Как сделать Россию великой снова

Медвежий уголПолитикаКак сделать Россию великой снова Россия должна быть сильной, мощной крепостью, и это главное в очень опасном и непредсказуемом мире.Вернуться к статье285НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ШипиловПохоже с вымирающем населением и экономической политикой властей к своему народу, мы пролетели "счастливое" будущее страны.Евгений НатесовИменно из-за экономической политике население вымирает. Ведь чем выше уровень жизни тем меньше рождаемость.Дмитрий Соловьевтогда олиграхи должны вымирать прям быстрее всех, да ?Евгений НатесовДа, должны, но не обязаны.Дмитрий Соловьева вот "власть" ОБЯЗАНА на НАРОД РАБОТАТЬ, те так ли ?АлександрА народ это кто?Евгений НатесовОбязана. Именно при этой власти мы стали жить так богато, как ни при какой другой не жили.Рауф РастовНаполнить жизнь человечества высокими смыслами и всегда быть оплотом мира и справедливости во всём мире - именно в этом заключается историческое предназначение Великой России.Владимир СоловьевКогда Россия была великой? наверное когда в ней было крепостное право? а крепостные ну очень гордились величием России. Может когда продули войну Японии, не великой. может когда вляпались в первую мировую, и тоже опозорились. Так когда и как выражалось величие и кому от такого величия было хорошо? Крестьянам? Рабочим? кому? Я не хочу никакого величия, я хочу справедливую РоссиюSISergey IvanovА по- настоящему справедливым может быть только сильный народ в сильном государстве с мощной социально- ориентированной экономикой. Ведь вся мерзость- предательство, подлость, трусость- все это произрастает из одного корня: Из слабости. Справедливым может быть только великий народ!Дмитрий Соловьеввыигранные войны слабо припомнить ? Россия была сильно, когда у нее была сильная власть, причем не только сильная а еще и правильная, на державу работающаяВадим ЛебедевК власти - Большевиков. Всех остальных, включая так называемых... коммунистов, вместе с остальными ворами - ВОН!Евгений НатесовШо, опять?..Дмитрий Соловьевтак по сути между "революционерами" 17-го и 91-го разницы немного, это уже потом порядок навели у ВЛАСТИ НУЖНЫ ТЕ, КТО БУДЕТ НА СТРАНУ И НАРОД РАБОТАТЬ а название это так, важна сутьВадим ЛебедевНет. Но слово Большевик - правильное по своему значению.Вадим ЛебедевНазвание важно и должно отражать суть.Дмитрий Соловьевскорее СУТЬ должна соответствовать названию, особо касается "слуг народа"Евгений НатесовИ какое значение слова большевик?АлександрГде же их взять?Виктор ГоршковВ советское время был лозунг: " партия и народ едины" и он был правилен. А сейчас актуален другой девиз : РОДИНА, РОССИЯ, НАРОД ЕДИНЫ" Если этого не произойдет ,то не будет ни РОДИНЫ ,ни РОССИИ, ни НАРОДА, Мы это должны наконец понять и пропустить через себя от президента до бомжа. Иного не дано.ИИринаДа не будет народ в РФ един . Главные качества созданной врагами коммунистов РФ -злоба и ненависть ,все ненавидят всех . И главное в методичках платных холуев ельцинско-путинской власти -кремлеботов -это злоба и ненависть ,хамство , унижения и оскорбления граждан РФ . Это и есть реальное отношение власти к народу .Евгений НатесовДай методичку почитать.Александр ПавловУ тебя своя перед носом.Александр ДементьевАвтор лукавит или просто плохо знает то, о чём говорит. РФ самая богатая из всех постсоветских республик. Однако условия жизни простого народа хуже чем в той же Белоруссии или Казахстане. И гораздо хуже. чем в Туркменистане. РФ готовится к войне, но как то странно. Вроде появляется новое вооружение, но деньги рекой текут за границу в банки врагов. И промышленность вроде развивается, но как то однобоко . Высокотехнологичные производства превращаются в места сборки импортных деталей. Какое уж тут величие? Без смены строя и существующих форм власти мы скоро папуасам завидовать станем.Евгений НатесовНе дождётесь, пиндоскиешлюшкиДмитрий Соловьевкто чья шлюшка - вопрос интересныйЕвгений НатесовЗдесь нет вопроса.НШНина ШалеваДа, мы давно себя уже называем РФ северной страной, которая находится в северной части Земного глобализма. Мы Северная страна, находимся в Северном полушарии нашей планеты. И мы особые люди, в отличие от всех. В отличие от всех гуманные, патриотичные, добрее. У нас нет европейского разврата, и военного тупизма Сша, всё мечтающие заполучить весь мир в свой карман... У нас Страна другая и народ другой!Комментировать
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