Медвежий угол

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Как сделать Россию великой снова

Как сделать Россию великой снова

Россия должна быть сильной, мощной крепостью, и это главное в очень опасном и непредсказуемом мире.

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Петр Шипилов
Похоже с вымирающем населением и экономической политикой властей к своему народу, мы пролетели "счастливое" будущее страны.
Евгений Натесов
Именно из-за экономической политике население вымирает. Ведь чем выше уровень жизни тем меньше рождаемость.
Дмитрий Соловьев
тогда олиграхи должны вымирать прям быстрее всех, да ?
Евгений Натесов
Да, должны, но не обязаны.
Дмитрий Соловьев
а вот "власть" ОБЯЗАНА на НАРОД РАБОТАТЬ, те так ли ?
Александр
А народ это кто?
Евгений Натесов
Обязана. Именно при этой власти мы стали жить так богато, как ни при какой другой не жили.
Рауф Растов
Наполнить жизнь человечества высокими смыслами и всегда быть оплотом мира и справедливости во всём мире - именно в этом заключается историческое предназначение Великой России.
Владимир Соловьев
Когда Россия была великой? наверное когда в ней было крепостное право? а крепостные ну очень гордились величием России. Может когда продули войну Японии, не великой. может когда вляпались в первую мировую, и тоже опозорились. Так когда и как выражалось величие и кому от такого величия было хорошо? Крестьянам? Рабочим? кому? Я не хочу никакого величия, я хочу справедливую Россию
Sergey Ivanov
А по- настоящему справедливым может быть только сильный народ в сильном государстве с мощной социально- ориентированной экономикой. Ведь вся мерзость- предательство, подлость, трусость- все это произрастает из одного корня: Из слабости. Справедливым может быть только великий народ!
Дмитрий Соловьев
выигранные войны слабо припомнить ? Россия была сильно, когда у нее была сильная власть, причем не только сильная а еще и правильная, на державу работающая
Вадим Лебедев
К власти - Большевиков. Всех остальных, включая так называемых... коммунистов, вместе с остальными ворами - ВОН!
Евгений Натесов
Шо, опять?..
Дмитрий Соловьев
так по сути между "революционерами" 17-го и 91-го разницы немного, это уже потом порядок навели у ВЛАСТИ НУЖНЫ ТЕ, КТО БУДЕТ НА СТРАНУ И НАРОД РАБОТАТЬ а название это так, важна суть
Вадим Лебедев
Нет. Но слово Большевик - правильное по своему значению.
Вадим Лебедев
Название важно и должно отражать суть.
Дмитрий Соловьев
скорее СУТЬ должна соответствовать названию, особо касается "слуг народа"
Евгений Натесов
И какое значение слова большевик?
Александр
Где же их взять?
Виктор Горшков
В советское время был лозунг: " партия и народ едины" и он был правилен. А сейчас актуален другой девиз : РОДИНА, РОССИЯ, НАРОД ЕДИНЫ" Если этого не произойдет ,то не будет ни РОДИНЫ ,ни РОССИИ, ни НАРОДА, Мы это должны наконец понять и пропустить через себя от президента до бомжа. Иного не дано.
Ирина
Да не будет народ в РФ един . Главные качества созданной врагами коммунистов РФ -злоба и ненависть ,все ненавидят всех . И главное в методичках платных холуев ельцинско-путинской власти -кремлеботов -это злоба и ненависть ,хамство , унижения и оскорбления граждан РФ . Это и есть реальное отношение власти к народу .
Евгений Натесов
Дай методичку почитать.
Александр Павлов
У тебя своя перед носом.
Александр Дементьев
Автор лукавит или просто плохо знает то, о чём говорит. РФ самая богатая из всех постсоветских республик. Однако условия жизни простого народа хуже чем в той же Белоруссии или Казахстане. И гораздо хуже. чем в Туркменистане. РФ готовится к войне, но как то странно. Вроде появляется новое вооружение, но деньги рекой текут за границу в банки врагов. И промышленность вроде развивается, но как то однобоко . Высокотехнологичные производства превращаются в места сборки импортных деталей. Какое уж тут величие? Без смены строя и существующих форм власти мы скоро папуасам завидовать станем.
Евгений Натесов
Не дождётесь, пиндоскиешлюшки
Дмитрий Соловьев
кто чья шлюшка - вопрос интересный
Евгений Натесов
Здесь нет вопроса.
Нина Шалева
Да, мы давно себя уже называем РФ северной страной, которая находится в северной части Земного глобализма. Мы Северная страна, находимся в Северном полушарии нашей планеты. И мы особые люди, в отличие от всех. В отличие от всех гуманные, патриотичные, добрее. У нас нет европейского разврата, и военного тупизма Сша, всё мечтающие заполучить весь мир в свой карман... У нас Страна другая и народ другой!

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