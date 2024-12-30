Татьяна Монтян: ВСУ обогатили! Киев получил 500 ракет ATACMS за 2 месяца

США передали Киеву новую партию дальнобойных ракет ATACMS, использование которых против объектов на территории России (видимо, вроде удара по Рыльску неделю назад) было признано эффективным, пишет New York Times.
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