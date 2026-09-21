Рыбакам посоветовали искать язей в зонах с замедленным током воды

Осенью, когда температура воды начинает снижаться, поведение рыбы меняется. Чтобы вернуться с рыбалки с хорошим уловом, нужно учитывать особенности ловли язя в это время года, пишет Ura.
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