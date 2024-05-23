Российские банки приготовились к повышению ставки

«Ъ»: банки начали увеличивать ставки по депозитам после намеков ЦБ Сразу несколько крупных российских банков в последние дни повысили ставки по депозитам на фоне ужесточения риторики Центробанка и ускорения инфляции.
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