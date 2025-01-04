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Плющев о Демидове: «Интересный мальчишка. Из всех молодых в КХЛ он – самый зрелый и рассудительный. Внутри СКА на него коллективно влияют, наверное»

19-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (6:3). Он продлил серию игр с голами до 5.

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