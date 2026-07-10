New York Post: Израиль поддержит США в ударах по Ирану при запросе

Израиль готов поддержать США в атаках на Иран, если Вашингтон попросит об этом. В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта, но вскоре американцы нанесли удары по Ирану, а Тегеран ответил атаками на базы в Бахрейне и Кувейте.