New York Post: Израиль поддержит США в ударах по Ирану при запросе

Израиль готов поддержать США в атаках на Иран, если Вашингтон попросит об этом. В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта, но вскоре американцы нанесли удары по Ирану, а Тегеран ответил атаками на базы в Бахрейне и Кувейте.
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