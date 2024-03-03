«Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией»

«Реал» выступил с заявлением о скандальном матче 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». «Беспрецедентное решение арбитра помешало «Реалу» одержать победу на «Месталье», — говорится на официальном сайте мадридского клуба.
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