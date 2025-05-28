Трамп: "Если бы не я, с Россией случилось бы уже много плохого". Вот вам план из 22 пунктов

Александр Рожков

Мы ему ишо покажем! Он у нас ишо попляшет и попоет! А ежели серьезно, то многого от него никто и не ждал (ИЗ СООБРАЖАЮЩИХ). Но какую-никакую выгоду от его противостояния с глобалистами мы уже получили. И если фуевому танцору не будут мешать (не скажу что), то и ишо можем поиграть и кое-что получить.