Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Трамп: "Если бы не я, с Россией случилось бы уже много плохого". Вот вам план из 22 пунктов

Трамп: "Если бы не я, с Россией случилось бы уже много плохого". Вот вам план из 22 пунктов

Президент США Дональд Трамп сменил стратегию по России. Если раньше он говорил, что достиг взаимопонимания с русским коллегой Владимиром Путиным, то теперь угрожает ему.

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Комментарии
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Александр Рожков
Мы ему ишо покажем! Он у нас ишо попляшет и попоет! А ежели серьезно, то многого от него никто и не ждал (ИЗ СООБРАЖАЮЩИХ). Но какую-никакую выгоду от его противостояния с глобалистами мы уже получили. И если фуевому танцору не будут мешать (не скажу что), то и ишо можем поиграть и кое-что получить.
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3 час.
epobedimski
Какое самомнение!
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1 час.
Александр Дубков
рыжий клоун (не путать с ПОПОВЫМ не может быть умным
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7 мин.
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