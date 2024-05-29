Эксперт рассказал об опасности использования компьютеров в общественных местах

Эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн 29 мая рассказал «Известиям» о рисках, связанных с использованием публичных компьютеров в общественных местах, таких как отели, библиотеки и вузы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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