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Эксперт рассказал об опасности использования компьютеров в общественных местах

Эксперт рассказал об опасности использования компьютеров в общественных местах

Эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн 29 мая рассказал «Известиям» о рисках, связанных с использованием публичных компьютеров в общественных местах, таких как отели, библиотеки и вузы.

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