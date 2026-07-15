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Закон, порядок, государство

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В Ставропольском крае задержана семья аферистов, похитившая путем обмана более 5,1 млн рублей у отца фигуранта уголовного дела

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность 54-летней жительницы Лермонтова и ее 27-летнего сына, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

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