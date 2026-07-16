Тюкавин об интересе «Зенита»: «У меня контракт с «Динамо». Я доволен, что остался»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слухи о возможном переходе в « Зенит ». Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил , что форвард « Динамо » согласовал условия контракта с петербургским клубом: «4 миллиона плюс очень легко зарабатываемый миллион».
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