Самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы может оказаться подстроенным – Mash

У друзей и родственников бывшего мужа Анны Седоковой возникли вопросы к экспертизе, которую проводили в РоссииСамоубийство баскетболиста Яниса Тиммы может оказаться подстроенным, о такой вероятности пишет Mash со ссылкой на друзей бывшего мужа певицы Анны Седоковой.