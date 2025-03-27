В Минцифры предложили ввести звание «ветеран военной журналистики»

В Минцифры России предложили ввести звание «ветеран военной журналистики». В ведомстве пояснили, что это позволит имеющим особые заслуги военкорам и членам их семей рассчитывать на меры социальной поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии