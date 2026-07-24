Нижнекамские волонтеры группы «Благовест» с начала года сплели 160 масксетей

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев и председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин посетили село Кармалы, где встретились с участниками волонтерской группы «Благовест».
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