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Татар-информ

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Нижнекамские волонтеры группы «Благовест» с начала года сплели 160 масксетей

Нижнекамские волонтеры группы «Благовест» с начала года сплели 160 масксетей

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев и председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин посетили село Кармалы, где встретились с участниками волонтерской группы «Благовест».

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