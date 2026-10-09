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FiNE NEWS

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Два человека погибли после ночного обстрела Белгородской области

Два человека погибли в результате обстрела Белгородской области в ночь на 9 октября. Снаряд попал в частный дом в посёлке Разумное, сообщили в региональном оперативном штабе.

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