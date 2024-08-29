Осенью россияне выбирают "Все включено" в Анапе и Турции

Самым популярным городом, где россияне будут отдыхать осенью по системе "Все включено", стала Анапа: на черноморский курорт приходится 17,8% заказов; в среднем сутки по системе All inclusive обойдутся там в 16 000 рублей.
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