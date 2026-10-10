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Царьград

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Климатолог Карнаухов предсказал теплую зиму в России

Климатолог Карнаухов предсказал теплую зиму в России

Алексей Карнаухов, учёный Пущинского центра РАН, сообщил о вероятных рекордных снегопадах этой зимой в России.

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