Маск пообещал опубликовать преступления судьи, который заблокировал X в Бразилии

Миллиардер и предприниматель Илон Маск в своей публикации в X пообещал обнародовать список преступлений, которые совершил судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис, давший распоряжение о приостановке работы соцсети X в стране.
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