Курские огнеборцы сняли с дерева ребенка

<p style="text-align:justify"><strong>В Курскую пожарно-спасательную часть МЧС России поступил тревожный звонок от ребенка, сообщившего, что по адресу ПЛК на детской площадке 14-летння девочка застряла на трехметровом дереве.
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