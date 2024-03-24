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Джош Харт: «Микэл Бриджес как Сквидвард, который смотрит из окна, как Губка Боб и Патрик веселятся»

Джош Харт: «Микэл Бриджес как Сквидвард, который смотрит из окна, как Губка Боб и Патрик веселятся»

Победа стала третьей в сезоне-2023/24. Командам предстоит встретиться еще раз 12 апреля. Джош Харт, Джейлен Брансон, Донте Дивинченцо (все «Нью-Йорк») и Микэл Бриджес («Бруклин») были партнерами в университете Вилланова.

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