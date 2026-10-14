- Дебютный брифинг нового пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кейти Зэкэрайа вызвал недовольство в Белом доме; - «Деловая Россия» сформировала программу из более 50 инициатив по трансформации российской экономики; - Пять тысяч студенток получили пособие по беременности в 2025 году; - Anthropic: ИИ-модели научились размножаться через умные устройства; - В выставочном комплексе Paris Expo Porte de Versailles стартовал Парижский автосалон 2026.