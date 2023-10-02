РИА Новости: операции армии Турции против РПК примут более жесткий характер

Операции турецких военных против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака станут более активными и жесткими после попытки боевиков совершить теракт возле здания МВД в центре Анкары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии