Такер Карлсон допустил, что во время президентства Байдена США руководил Блинкен

Бывший ведущий телевизионного канала Fox News Такер Карлсон допустил, что во время президентства Джо Байдена Соединенными Штатами фактически руководил Энтони Блинкен, занимавший должность государственного секретаря.
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