Трамп «очень быстро» восстанавливает ВС США, оборонный бюджет США — триллион долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила рекордный оборонный бюджет США в размере около триллиона долларов, подчеркнув, что это будет «самый большой бюджет, который мы когда-либо принимали для армии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии