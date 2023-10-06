Поверья и приметы на 7 октября 2023 года связаны с Феклой-заревницей Ирина ЛысенкоНародные приметы и поверья на субботу, 7 октября 2023 года связаны с тем, что в этот день православные верующие почиталимученицу Феклу.
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