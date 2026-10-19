Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций серии 006Р-05Р. Инвесторам продали 3,66 млн ценных бумаг.
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