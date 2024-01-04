Верите, что Собчак - тайный агент Кремля? Какие всплыли факты и слова

avershin1947mailru Авершин

Собчачка сама по себе хороший провокатор её и нанимать не надо, видимо не заплатили, она за это жестоко мстит. Бей своих, что бы все боялись и уважали, а иначе УХ. Что касается Иевлевой, то это сигнал укроблогерам, Киркорова - знаменитых не прикасаемых теперь нет, пора помогать СВО, а то народ собирает по копейкам, а он миллионы за границу дворцы покупать. Время стране помогать.