Скажу сразу, я - не верю, и думаю, что здесь - иная комбинация. Но как бы нелепо не звучал вопрос в заголовке, эта тема после Нового года получила "новую жизнь", и некторые из тех, кто общался с Собчак, утверждают именно это.
Верите, что Собчак - тайный агент Кремля? Какие всплыли факты и слова
Комментарии
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avershin1947mailru Авершин
Собчачка сама по себе хороший провокатор её и нанимать не надо, видимо не заплатили, она за это жестоко мстит. Бей своих, что бы все боялись и уважали, а иначе УХ. Что касается Иевлевой, то это сигнал укроблогерам, Киркорова - знаменитых не прикасаемых теперь нет, пора помогать СВО, а то народ собирает по копейкам, а он миллионы за границу дворцы покупать. Время стране помогать.
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51 мин.
НЛ
Николай Лубенец
Какой крестный такая и крестница. Мамаша сенатор с высочайшего повеления. О какой порядочности власти можно говорить после этого. Все продается и покупается. Жаль свою Родину.
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35 мин.
ТК
Таня Конанова
Кем бы ни было это г...о, все равно плохо пахнет.
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13 мин.
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