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Мировое обозрение

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TSMC тоже воспользуется послаблениями при поставках оборудования на своё предприятие в Китае

TSMC тоже воспользуется послаблениями при поставках оборудования на своё предприятие в Китае

Власти Южной Кореи и представители компаний SK hynix и Samsung Electronics на этой неделе подтвердили, что данные производители памяти получили от властей США право бессрочно поставлять на свои предприятия в Китае оборудование, необходимое для их модернизации, без согласования каждой партии с американскими чиновниками.

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