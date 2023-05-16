Березовский: Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но надо не только в РПЛ вариться

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский оценил перспективы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. «В перспективе он способен достичь высот Акинфеева, но для этого желательно играть в лучших турнирах и чемпионатах, а не только вариться в РПЛ.