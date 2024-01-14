Заявки на дистанционное электронное голосование можно будет подать на сайте «Госуслуги»

Заявки на голосование дистанционным способом начнут принимать уже с 29 января 2024 года. При этом ДЭГ будет проходить только в 29 регионах России, где такой механизм уже был опробован ранее – Архангельская область входит в их число.
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