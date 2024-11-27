В Алтуфьевском собрали помощь для госпиталя и бойцов в Донбассе

Добровольческие сообщества СВАО продолжают помогать бойцам на фронте и раненым. На днях очередной гуманитарный груз собрали участники патриотического клуба «Спецназ XXI» из Алтуфьевского района и Московская областная общественная организация ветеранов боевых действий.
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