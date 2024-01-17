"Бунт сытых" - феномен на все времена

Откуда такая басня? Каддафи предали те же лица которые предали и свой народ в 1991-1993 годах. Они так активно отменяли социальные гарантии в нашей стране. что им было не до поддержки бывших союзников.

К концу своего существования СССР был далеко не райской страной с тотальным дефицитом всего. Проблем было много и их ,наверное , можно было решить. Однако, подначиваемые западными "партнерами" через СМИ и некомпетентную (зажравшиюся) партийную номенклатуру, наш народ начал очередную "революцию". Когда до всех нас дойдёт, что главная ценность страны это её люди, взаимное уважение станет нормой а не исключением тогда и начнём жить лучше.

Galla

Погиб тиран. Да, здравствует диктатор? Он сорок лет стоял у власти Финал бесславный. Тот конец Был предрешён. Идя на поводу у ярости Пинает тело безжалостно, юнец… Тиран, диктатор, алчный кровопийца Но сорок лет народ безропотно молчал Так что ж должно было случиться, Что б он, народ, неистового восстал? Волна кровопролития накрыла Почти весь африканский континент И НАТО бросило, участливо все силы Вполне удачно выбрало момент… И без учёта «свойства» трайбализма, (Укладов жизненных, племён), Внедряет принцип демократизма, Согласно веяниям времён Так в чём же суть, или причина? Ужели правду может быть Иного племени «личина» Способна, «демократию родить»? Кто в это верит? Лишь безумец Сметя традиции, устой Вонзив смертей бессмысленных, трезубец Порушив многовековой «покой»… Смятенье, беспорядок, хаос Вот почва для решения своих Амбициозных планов. Лишь осталось Установить диктаторов. Других. Послушных воле и желаньям Хозяев новых, мировых Всё остальное мелочь, и страданья Окупятся с лихвой при звоне «золотых»… Галина Свидетельство о публикации №111102302610