В Приморье 18 жителей обратились в больницы с отравлением водой

Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox В городе Спасск-Дальний Приморского края зафиксирован случай массового отравления, за медицинской помощью с отравлением, предположительно водой, обратились 18 человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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