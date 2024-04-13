Готовим сосиски в банке. Если закрыть и томить с луком, простой продукт становится деликатесом

Сосиски и колбаса всегда считались простыми продуктами на утро, или на быстрый перекус. Но если закрыть те же продукты в банках и протомить с луком, как делают это на Балканах, то они станут настоящим деликатесом.
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