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От рок-звезды до потомка российских дворян: кто станет новым президентом Австрии

От рок-звезды до потомка российских дворян: кто станет новым президентом Австрии

Источник: ФАН Президентские выборы в Австрии состоятся 9 октября. Впервые в современной истории страны в них примет участие семь кандидатов, которые имеют диаметрально противоположные взгляды на текущую политическую и экономическую обстановку.

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