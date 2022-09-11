От рок-звезды до потомка российских дворян: кто станет новым президентом Австрии

Источник: ФАН Президентские выборы в Австрии состоятся 9 октября. Впервые в современной истории страны в них примет участие семь кандидатов, которые имеют диаметрально противоположные взгляды на текущую политическую и экономическую обстановку.
Источник: ФАН Президентские выборы в Австрии состоятся 9 октября. Впервые в современной истории страны в них примет участие семь кандидатов, которые имеют диаметрально противоположные взгляды на текущую политическую и экономическую обстановку.
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