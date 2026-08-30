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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йонас Валанчюнас: «Думаю, «Жальгирис» движется в правильном направлении»

Йонас Валанчюнас ярко дебютировал за « Жальгирис » в первом предсезонном матче, набрав 20 очков и 9 подборов за 19 минут в игре с «Ригас Зелли».

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