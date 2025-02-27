Когда вернутся в Россию ушедшие автобренды?

Сразу после телефонного разговора президентов России и США не только в российской, но и в мировой прессе поползли слухи, что корейские, японские и даже европейские автопроизводители могут возобновить продажи своих автомобилей на российском рынке.
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