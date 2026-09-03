Будущие видеокарты AMD Radeon будут работать на частоте ядра до 3,4 ГГц

Сейчас максимум на отметке 3,13 ГГц Согласно свежим данным инсайдера Kepler_L2, будущие видеокарты AMD Radeon на архитектуре RDNA 5 будут работать при частоте ядра в диапазоне 3,1-3,4 ГГц.
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