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Будущие видеокарты AMD Radeon будут работать на частоте ядра до 3,4 ГГц

Будущие видеокарты AMD Radeon будут работать на частоте ядра до 3,4 ГГц

Сейчас максимум на отметке 3,13 ГГц Согласно свежим данным инсайдера Kepler_L2, будущие видеокарты AMD Radeon на архитектуре RDNA 5 будут работать при частоте ядра в диапазоне 3,1-3,4 ГГц.

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