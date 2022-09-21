Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Daily Mail сообщила об освобождении Россией 10 наемников

Daily Mail сообщила об освобождении Россией 10 наемников

Газеты Daily Mail сообщила, что Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана освободила 10 иностранных наемников, попавших в плен в ходе проведения специальной военной операции, которые воевали за Киев.

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