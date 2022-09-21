Daily Mail сообщила об освобождении Россией 10 наемников

Газеты Daily Mail сообщила, что Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана освободила 10 иностранных наемников, попавших в плен в ходе проведения специальной военной операции, которые воевали за Киев.
Газеты Daily Mail сообщила, что Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана освободила 10 иностранных наемников, попавших в плен в ходе проведения специальной военной операции, которые воевали за Киев.
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