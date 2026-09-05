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Товарищеские матчи. «Партизан» сыграет с «Хапоэлем Тель-Авив», «Реал» встретится с «Басконией» и другие матчи

« Партизан » сыграет с « Хапоэлем Тель-Авив ». « Реал » встретится с «Басконией». Товарищеские матчи Партизан – Хапоэль Тель-Авив 5 сентября.

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