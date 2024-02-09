В январе объём выдач льготной ипотеки в РНКБ увеличился в 6 раз

В первый месяц 2024 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал в рамках государственных программ ипотечного кредитования более 400 кредитов на сумму 1,97 млрд рублей, что в 6 раз по объему превышает аналогичный показатель за январь 2023 года.