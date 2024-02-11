В Чечне проводят проверку после взрыва газа в жилом частном доме

Следователи в Чечне начали доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух малолетних детей, сообщает СУ СК по республике в Telegram-канале.
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