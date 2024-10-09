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Министр обороны Израиля: ответ Ирану на атаку будет смертоносным

Ответ Израиля на ракетный удар Ирана будет смертоносным, точным и неожиданным, заявил глава израильского минобороны Йоав Галант во время визита в отдел 9900 Управления военной разведки, передает портал Ynet.

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