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Фетисов о требованиях МОК: потом придумают присягнуть кому-то, на колени встать

Фетисов о требованиях МОК: потом придумают присягнуть кому-то, на колени встать

Виталий Белоусов/РИА «Новости» Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов считает, что руководители спортивных федераций должны принимать окончательное решение об участии спортсменов в международных турнирах.

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