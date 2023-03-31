Фетисов о требованиях МОК: потом придумают присягнуть кому-то, на колени встать

Виталий Белоусов/РИА «Новости» Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов считает, что руководители спортивных федераций должны принимать окончательное решение об участии спортсменов в международных турнирах.
Виталий Белоусов/РИА «Новости» Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов считает, что руководители спортивных федераций должны принимать окончательное решение об участии спортсменов в международных турнирах.
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