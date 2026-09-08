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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» хочет арендовать Годяева у «Локо». Сделка возможна, если москвичи подпишут Титкова из «Балтики» («РБ Спорт»)

« Факел » хочет арендовать полузащитника « Локомотива » Данилу Годяева , сообщает «РБ Спорт». Сделка может состоятся в том случае, если «Локомотив» до конца трансферного окна оформит трансфер полузащитника «Балтики» Николая Титкова .

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