"Пейзаж", зерно и "вымогательство"

В истории сутяжников из агентства "Пейзаж" наметились следы бывшего воронежского следователя, ставшего адвокатом и обанкроченного за долги перед банками Павла Золототрубова, и родни вице-губернатора Брянской области Сергея Пилипушко.
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