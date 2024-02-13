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"Пейзаж", зерно и "вымогательство"

"Пейзаж", зерно и "вымогательство"

В истории сутяжников из агентства "Пейзаж" наметились следы бывшего воронежского следователя, ставшего адвокатом и обанкроченного за долги перед банками Павла Золототрубова, и родни вице-губернатора Брянской области Сергея Пилипушко.

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