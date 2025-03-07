Начало затяжной блокады из магнитных бурь: как выжить с 7 по 19 марта при геоштормах без передышки Алёна Юрьева С 7 по 19 марта 2025 года нас ожидает сложный период, когда магнитные бури будут активно влиять на наше самочувствие и работу электроприборов.