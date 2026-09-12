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Вице-президент КХЛ: «Мы совершенно не конкурируем с РПЛ. Наши конкуренты — концерты и кинотеатры»

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что главными соперниками лиги в борьбе за посещаемость являются развлекательные, а не спортивные мероприятия.

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