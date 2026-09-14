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Газета.ру

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CB: особые нейроны ASM4 в мозге могут почти полностью подавлять агрессию

CB: особые нейроны ASM4 в мозге могут почти полностью подавлять агрессию

Ученые из Института Солка и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили у плодовых мушек небольшую группу нейронов ASM4, активация которых подавляет агрессивное поведение.

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